أحمد موسى: مروان محسن من عجائب الدنيا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الزمالك بفوزه، أمس، على الأهلي في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنتيجة (3- 1).وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبروك للزمالك يستحقون الفوز، وهذه الروح الرياضية التي نعرفها في كرة القدم، لازم نبقى كده".وأشار إلى أن النتيجة بعد فوز الزمالك أن الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز الثاني بفارق 17 نقطة.وأشاد موسى، بأداء محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، قائلًا: "أبوجبل نجم المباراة شال الزمالك، ومروان محسن من عجائب الدنيا، عجيبة ثامنة تضاف للعجائب السبع، عمري ما شفت كده، كورة مديهاله بادجي يحطها جون، الوحيد في الكون اللي شاف إنها مش جون، الحكم ولعيبة الزمالك توقعوا إن الكرة جون، بين مروان والتسلل ربع فدان".