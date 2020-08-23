40 غريقًا خلال شهرين بالإسكندرية (إنفوجراف)

شهدت الإسكندرية على مدار شهري يوليو وأغسطس أكثر من 40 حالة غرق بشواطئ الثغر، خاصة بشواطئ غرب المحافظة، حيث بدأت حالات الغرق بحادث شاطئ النخيل الشهير الذي راح ضحيته 11 شخصًا بعد أن تسلّلوا ليلًا تم انتشالهم جميعًا، ولم يتبق سوى جثمان شادي آخر ضحايا الواقعة الذي تم أداء صلاة الغائب على روحه.بعد حادث النخيل تستعرض «الدستور» حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية بدءًا من 10 يوليو الماضي وحتى 20 أغسطس، فلم يكن حادث غرقى النخيل وحدها هى من شهدتها عروس البحر المتوسط، حيث توالت حالات الغرق تباعًا، وشهد يوم حادث النخيل أيضًا غرق شاب بشاطئ أبو قير، وشاب آخر بمنطقة لوران شرق الإسكندرية.في 17 يوليو الماضي، لقي شاب يُدعى محمد مأوي مهدي، 18 عامًا، من مدينة الدلنجات بالبحيرة، مصرعه غرقًا في شاطئ الهانوفيل بالعجمي، كما غرق شاب يدعى محمد ناجي جويدة 15 عامًا من أهالي منطقة الكيلو 39 بالساحل في قرية الفيروز بالساحل الشمالي.كما لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، 3 أشقاء وابن خالتهم بشاطئ الصفا بالعجمي بالإسكندرية وهم غادة رجب حنفي 19 عامًا، وشقيقيها محمد رجب 15 عاما، وحنفي رجب 30عامًا، فضلًا عن ابن خالتهم ويدعى السيد محمد السيد 23عامًا.بينما لقى شاب في 29 يوليو الماضي مصرعه بشاطئ الزراعيين بالكيلو 21 غرب الإسكندرية، ولقىشابان مصرعهما غرقا في مياه البحر بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية في 3 أغسطس الجاري، حيث تسلل كل من سليمان أحمد، 26 سنة، من محافظة القاهرة إلى شاطئ هدير بالبيطاش، في الثالثة والنصف فجرًا بينما بقي أحمد شهاب عزوز، 18 سنة، من مركز أبوحمص بالبحيرة مصرعه بعد أن نزل للسباحة في الخامسة فجرًا بشاطئ النقابات بالبيطاش، وفي 9 أغسطس الجاري شهد شاطئ النخيل غرب الإسكندرية غرق شاب (حسام حسن)، 20 عاما من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.وفي 14 أغسطس، كانت الإسكندرية على موعد مع غرق 10 حالات بشواطئ متفرقة، ففي إحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 42 غرق شاب جرفته الأمواج بعد نزوله للمياه، كما لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقًا في مياه البحر بشاطئ قرية جولدن بيتش بالكيلو 47 بالساحل الشمالي، وهم: مصطفى إسماعيل أحمد عبد الرحيم، 19 عامًا، ومحمد نشأت فكري عبد الحميد، 19 عامًا، ومحمود عبد الرحمن سعد عبد الرحيم، 17 عامًا، كما لقيت سيدة تدعى شروق حسين جابر، 30 عامًا، من منطقة الحلوجي بالجمرك، مصرعها أثناء قيامها بالسباحة بمياه شاطئ الهانوفيل، كما انتشلت قوات الإنقاذ جثتين لشخصين مجهولين «شاب وفتاة» بذات الشاطئ.فيما شهد شاطئ شهر زاد بالعجمي غرق 3 أشخاص، وهم: رضا مجاهد عبد العزيز، 32 عامًا، ميكانيكي سيارات، مقيم في نطاق دائرة مركز شرطة منيا القمح، محافظة الشرقية، وكريم جابر محمد أحمد علي، 31 عامًا، وسامح محمد سعد أحمد إبراهيم، 19 عامًا.في 16 أغسطس، لقى أب يُدعى حسن عبد الله، 33 عامًا، مصرعه أثناء محاولة إنقاذ ابنته صاحبة الـ3سنوات من الغرق بشاطئ النخيل، كنا لقي كل من أحمد مصطفى سيوفي، ومصطفى السيد حامد، يبلغان من العمر 21 عامًا، من منطقة المعادي، ومؤمن أحمد إبراهيم، 14 عامًا، مصرعهم غرقًا بشواطئ "السلام 2 المميز بالهانوفيل، والإسكندرية 2 بالصفا في العجمي.فيما لقي محمد عبدالله الرشيد أحمد، 16 عامًا، مصرعه غرقًا في 17 أغسطس الجاري، بشاطئ السلام بمنطقة أبويوسف غرب الإسكندرية، فيما لقي عبدالرحمن فهمي حسب الله، 18 سنة، مقيم بنادي الصيد دائرة قسم محرم بك، مصرعه غرقًا بشاطئ أبو يوسف 2 في 18 أغسطس، كما لقي أحمد عبدالحليم حسين، 19 سنة، مقيم بـ شبين الكوم بالمنوفية مصرعه غرقا بشاطئ أبو يوسف العام في 20 أغسطس الجاري.من جانبه، قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه بالرغم من حوادث الغرق الأخيرة وإغلاق الشواطئ، وتكثيف المراقبة على شواطئ غرب الإسكندرية، خاصة شاطئ النخيل، إلا أن عملية تسلل المواطنين للشواطئ ليلًا لم تتوقف.أضاف رشاد أن مراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستمرون في المرور على الشاطئ لإخلاء المواطنين، ومنعهم من النزول لمياه البحر ليلًا والاستمرار في التحذيرات؛ حرصًا على حياتهم أثناء إغلاق الشواطئ والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة من غلق الشواطئ العامة بالمحافظة.