رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة النفسية: تحليل الكشف على المخدرات لـ150 ألف موظف العام الماضي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:02 م
تحليل الكشف على
تحليل الكشف على المخدرات
فاتن خديوى
طباعة
شارك وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الندوة الوطنية حول "التَقرير السَنوي العَالمي للمخدِرات وتأثير فَيروس كوفيد- 19 على العَرض والطَلَب" بالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الداخلية والمنعقد عبر الإنترنت.

وتم من خلال الندوة استعراض التقارير الدولية الصادرة خلال العام الماضي، ومن ضمنها التقارير الصادرة بشأن عقار الترامادول، والتي كان لمصر شرف المشاركة بقوة في إعدادها.

من جانبها، أكدت الأمانة أنها تشرف على ١٩ مستشفى ومركزا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقدم العلاج لحوالي ١٣٠ ألف مريض سنويا في العيادات الخارجية، وحوالي ٦٠٠٠ مريض سنويا في الأقسام الداخلية.

وأضافت أنها تقوم بتدريب الكوادر المختلفة التي تعمل في مجال علاج الإدمان، وقد قامت بتخريج الدفعة الأولى من مرشدي التعافي، وتقوم حاليا بتدريب الدفعة الثانية من خلال الإنترنت.

وأوضحت أنها ستعلن قريبا عن حفل تخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصلين على الدبلوم الإكلينيكي الأول في علاج الإدمان.

وتتبع الأمانة في سياساتها العلاجية البرامج العلمية المثبتة بالدليل والمعتمدة دوليا من أكبر الجهات المعنية بعلاج الإدمان، واستمرت الخدمات دون توقف أثناء جائحة كورونا، مع توفير الخدمات عن طريق الإنترنت، حرصا على توفير الدعم اللازم لمرضى الإدمان أثناء الأزمة.

وأضافت أنها قامت بإجراء تحليل الكشف على المخدرات للعاملين بالقطاع الحكومي وبالمستشفيات وبالقطاع الخاص، مساهمة منها في الحد من مشكلة الإدمان، حيث تم الكشف من خلال الحملات على ١٥٠ ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة خلال عام ٢٠١٩.

وأكدت أنها بصدد الإعلان قريبا عن نتائج المسح القومي الشامل لظاهرة التعاطي والإدمان في مصر.

موضوعات متعلقة

أولياء أمور يطالبون بامتحان ورقي في الثانوية.. والتعليم ترد

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

أمنية ضحية التعذيب: «وشّي بيوجعني.. ومش عايزه أروح لأمي»

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

نجم الساعة

تجنبًا للاكتئاب.. خبراء يضعون «روشتة» الدعم النفسي للأطقم الطبية

منوعات

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن

أبرز أعراض نقص فيتامين B

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية

نصبة شاى

هوية

خدعة هيمنجواى