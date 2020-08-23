الصحة النفسية: تحليل الكشف على المخدرات لـ150 ألف موظف العام الماضي

شارك وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الندوة الوطنية حول "التَقرير السَنوي العَالمي للمخدِرات وتأثير فَيروس كوفيد- 19 على العَرض والطَلَب" بالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الداخلية والمنعقد عبر الإنترنت.وتم من خلال الندوة استعراض التقارير الدولية الصادرة خلال العام الماضي، ومن ضمنها التقارير الصادرة بشأن عقار الترامادول، والتي كان لمصر شرف المشاركة بقوة في إعدادها.من جانبها، أكدت الأمانة أنها تشرف على ١٩ مستشفى ومركزا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقدم العلاج لحوالي ١٣٠ ألف مريض سنويا في العيادات الخارجية، وحوالي ٦٠٠٠ مريض سنويا في الأقسام الداخلية.وأضافت أنها تقوم بتدريب الكوادر المختلفة التي تعمل في مجال علاج الإدمان، وقد قامت بتخريج الدفعة الأولى من مرشدي التعافي، وتقوم حاليا بتدريب الدفعة الثانية من خلال الإنترنت.وأوضحت أنها ستعلن قريبا عن حفل تخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصلين على الدبلوم الإكلينيكي الأول في علاج الإدمان.وتتبع الأمانة في سياساتها العلاجية البرامج العلمية المثبتة بالدليل والمعتمدة دوليا من أكبر الجهات المعنية بعلاج الإدمان، واستمرت الخدمات دون توقف أثناء جائحة كورونا، مع توفير الخدمات عن طريق الإنترنت، حرصا على توفير الدعم اللازم لمرضى الإدمان أثناء الأزمة.وأضافت أنها قامت بإجراء تحليل الكشف على المخدرات للعاملين بالقطاع الحكومي وبالمستشفيات وبالقطاع الخاص، مساهمة منها في الحد من مشكلة الإدمان، حيث تم الكشف من خلال الحملات على ١٥٠ ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة خلال عام ٢٠١٩.وأكدت أنها بصدد الإعلان قريبا عن نتائج المسح القومي الشامل لظاهرة التعاطي والإدمان في مصر.