نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا قبل انتهاء مهلة حل الكنيست

يعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الأراضي المحتلة، مؤتمرا صحفيا.ومن المقرر أن يكون مدة المؤتمر دقيقة ونصف، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل.وألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، بسبب الخلافات بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، و"أزرق أبيض" الذي يترأسه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، بسبب إقرار الميزانية العامة.والتقى وفدان من الحزبين، اليوم الأحد، لبحث التوصل لحل وسط وتجنب حل الحكومة والكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، والتي تبقى في مهلة حلها أقل من 48 ساعة.وكذلك، تستمر حالة التأهب على حدود قطاع غزة المحاصر، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.ويصل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة إسرائيل، غدا الاثنين، في زيارة سريعة، لبحث عدة ملفات.وقال مسئولون إسرائيليون كبار، إن زيارة بومبيو لإسرائيل، ستشمل عدة ملفات هامة، أبرزها تفاصيل اتفاق السلام مع الإمارات، والتهديدات الإيرانية لتل أبيب، والصين.