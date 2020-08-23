شيرى عادل تشارك فى 3 مسلسلات بعد فترة انقطاع

أعلنت الفنانة الشابة شيرى عادل عن المشاركة فى قصة «بنت ناس» ضمن مسلسل «إلا أنا» المعروض حاليًا على شاشة قنوات «دى إم سى»، لتعود بذلك إلى ساحة الدراما بعد توقف دام فترة طويلة.

وتعتزم الفنانة بمجرد إنهاء تصوير قصتها الجديدة المشاركة فى مسلسلها الكوميدى الجديد «فى بيتنا روبوت» الذى تؤدى بطولته أيضًا شيماء سيف وعمرو وهبة وعدد كبير من النجوم، على أن يعرض خلال الموسم الشتوى.

وتعاقدت «شيرى» خلال الساعات الماضية على مسلسل آخر لصالح إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة، من المتوقع تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل، ويخرجه الشاب أحمد خالد.

