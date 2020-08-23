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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

11 سبتمبر.. عودة صلوات قداسات الجمعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:51 م
عودة صلوات قداسات
عودة صلوات قداسات الجمعة
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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أعلن المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.

وقال في بيانه إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

وأضاف أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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