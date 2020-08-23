11 سبتمبر.. عودة صلوات قداسات الجمعة

أعلن المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال في بيانه إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.وأضاف أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.