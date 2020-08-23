لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»

أسمعهم يقولون: «الوحدة خير من جليس السوء»أرد قائلة: «الوحدة خير فى كل الأحوال»من كلامى تندهش النساءكأنما هبطت عليهن من الفضاءوبالحجارة المتحفزة يقذفنى الرجالللمرة الأولى أجدنى غير مباليةما كان يشغلنى ويقلقنىأن أتأخر عن موعدىمع «وحدتى»فى كل زمان ومكانيختلف البشر فى كل الأشياءفصيلة الدم.. والجينات الموروثةالأفكار والأحلامالطباع والمزاجحسابات البنوكأرصدة الأوهامعقائد ديانات ملل طوائفلكنهم على شىء واحد يتفقونوإن تغير الزمانوإن تبدل المكانكلهم يحتاجون إلى لمسة حنانمنزهة عن المصالح والأغراضإلى منْ يقدم واجب العزاءوإن لم يلبس السوادأو استعصى فى عينيه البكاءكتبت الشِعرقالوا ليست بشاعرةكتبت النثرقالوا ليست بكاتبةتمردت ثُرتتساءلوا أهذه ثائرة؟كيف لى أن أرضيهم؟ولماذا يناصبوننى العداء؟إنى حقًا حائرةافترشت الأرض على ناصية الطريقانتزعت ذكرياتى من داخل قلبىوأخذت بصوتى المتحشرجعلى المارة أنادى:منْ يشترى حياة امرأة كاتبة شاعرةأيام وأشعار وآلامخصم ليس له مثيلصفقة ولا فى الأحلام؟منْ قال لكمإننى أريد هذه الحياة؟لماذا توقعتم أننى سأنتمى إلى عالمكم هذا؟منْ قال لكمإننى أتقبل توالى الليل والنهاروغدر الجسد الذى أحملهوالعواصف الربيعية الممتلئة بالغبار؟منْ قال لكمإن مزاجى وطباعى ودمىيرضى بهذا العبث واللاجدوى والسرابوسأبتلع السم فى الطعام والشراب؟كيف للزهرة المنتزعة من الحدائقأن تتأقلم فى الأرض الخراب؟منْ قال لكمإن لى مكانًا هادئًا ساكنًا آمنًاتحت الشمس الحارقة الصاخبة؟وبيتًا دافئًا برائحة القهوة والبخور والوروديأوينى.. يعزلنى عن التفاهات والتقاليد والجحود؟منْ قال لكمإن روحى تحتمل الظلم الذى تعبدونوالقهر النائم فى فراشكم وله تسجدون؟منْ قال لكمبقلبى متسع لذكريات تئن من الندموألم لا يكف عن الصهيلوحياة مهما تتجمل وتراوغ وتتخفىفهى عدم؟ماذا أفعل هنافوق الأرضوكل منْ أحبهمتحت التراب؟كلما أحببت أحدًافجأة أو بعد تلميحاتيروح عنى ويختفىولا يبقى لى شىءإلا المرارة والألمكل منْ أحببتاسمه مدونفى دفتر الانصرافلكنه بالدم منحوتفى دفتر الحضورأحمل حسرتى وارتعاشات قلبىوأذهب إلى زيارة القبورأسكب آهاتى فى صمتوأضع باقة من الزهورأصل إلى البيت منهكةأعد الشاى ورائحة البخوروأشرد طويلًا فى حالىألتحف بالسؤال المحرم المحظورلماذا يُمنع كل أحبائىويُسمح لى أنا بالمرور؟الكاتبات الشاعراتلديهن هوس بدخول التاريخلديهن ولع بأن يذكرهن التاريخبماذا يفيدنى دخول التاريخ؟ما أهمية أن يذكرنى التاريخ؟السر كله يكمن أثناء الكتابةالمتعة كلها «هنا والآن»عن أى تاريخ يتكلمن؟دخول التاريخ أكذوبة كبرى تحررت منهاهل يستطيع «التاريخ»إذا مرضت أن يقدم لى حبة دواء؟وإذا عطشت هل يمد يده بقطرة ماء؟هل يستطيع «التاريخ»أن يبدد الحزن السارى فى دمى؟وأن يشفى الألم الناخر فى عظامى؟هل بإمكان «التاريخ»أن يمنحنى قوة الاستمرار فى عالم مشبوهلا شىء يجدى معه..عالم ميئوس منه.. أحمق معتوهيقتل وهو يرتدى القفازات الحريريةيكذب ويدمر ويخرب باسم الشرع والأنبياء؟هل بإمكان التاريخ أن يعيد الشهداء والأحباء؟هل يمكنه استعادة العواطف المحتلة بالقسوة والنسيانوأن يعيد إلى الحياة المحتضرة نبض الأشياء؟