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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دخول 59 وحدة صحية بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:10 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
هدى الأمير
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عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي رقم 5 لعام 2020، بحضور محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح، وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناول المجلس التنفيذي عددا من الملفات على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدني الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا، والكائن على بعد لا يزيد على 3 كيلومترات عن الموقع الأول.

وأشارت وكيل مديرية الصحة، إلى وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقًا للموقع الجغرافي على حسب الكثافة السكانية.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على الاهتمام بأعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين، وإلا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقًا للقانون.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعدادًا للموسم السياحى الجديد، ويجري العمل على تمهيدها ورصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.

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