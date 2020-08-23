دخول 59 وحدة صحية بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:10 م
هدى الأميرطباعة
عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي رقم 5 لعام 2020، بحضور محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح، وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.
وتناول المجلس التنفيذي عددا من الملفات على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدني الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا، والكائن على بعد لا يزيد على 3 كيلومترات عن الموقع الأول.
وأشارت وكيل مديرية الصحة، إلى وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقًا للموقع الجغرافي على حسب الكثافة السكانية.
من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على الاهتمام بأعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين، وإلا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقًا للقانون.
كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعدادًا للموسم السياحى الجديد، ويجري العمل على تمهيدها ورصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.
وتناول المجلس التنفيذي عددا من الملفات على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدني الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا، والكائن على بعد لا يزيد على 3 كيلومترات عن الموقع الأول.
وأشارت وكيل مديرية الصحة، إلى وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقًا للموقع الجغرافي على حسب الكثافة السكانية.
من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على الاهتمام بأعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين، وإلا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقًا للقانون.
كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعدادًا للموسم السياحى الجديد، ويجري العمل على تمهيدها ورصفها وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.