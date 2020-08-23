مصادر: دار الإفتاء مستقلة منذ إنشائها والقانون لم يفعل إلا تنظيم الأمور

قالت مصادر معنية بالشأن الديني، إنه ينبغي العلم بأن التاريخ العريق والتطور الهائل الذي مرت به دار الإفتاء المصرية، قد أثمر عن خبرة طويلة وتجربة فريدة في مجال الإفتاء، حيث تراكمت النوازل الفقهية والمواقف والقضايا الاجتماعية والسياسية، التي تصدت لها دار الإفتاء ونتج عن هذا التراكم خبرات علمية وبحثية كبيرة، وتوسع في الاختصاصات، وتجدد في الكيانات الرصدية والبحثية والإعلامية، فلم تعد دار الإفتاء تلك المؤسسة التي يقصدها المستفتي في قضايا جزئية أو ينتظر إعلانها لأوائل الشهور العربية، بل أصبحت مؤسسة عالمية ينتظر رأيها وتتلقف أبحاثها في جميع المحافل العالمية.وأضافت المصادر أن البعض خلط بين مؤسستي الأزهر ودار الإفتاء، بسبب أن المفتي هو عالم من علماء الأزهر الشريف وهو يفتخر بذلك، جعلهم يخلطون الأوراق، ويدعون أن القانون يعطي استقلالية جديدة لدار الإفتاء، مع أن دار الإفتاء مستقلة فعلا منذ إنشائها، والقانون لم يفعل إلا تنظيم الأمور بشكل قانوني يساعد دار الإفتاء على المضي قدما في تنفيذ مهامها الوطنية والدينية.وتابعت أن القوانين التي أقرها مجلس النواب تعكس الإرادة الحقيقية للشعب المصري الأصيل، فالشعب المصري وحده هو مصدر السلطات وهو ممثل في نوابه، الأمر الذي نعمل جميعا بكل طاقتنا لنحقق له ما يصبو إليه من أمان واستقرار.كان مجلس النواب أقر قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية في جلسته العامة يوم ١٩-٧-٢٠٢٠￼.