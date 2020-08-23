الليبيون يتظاهرون في مصراتة منددين بتردى الأوضاع المعيشية

تظاهر مئات الليبيين، اليوم الأحد، في مدينة مصراتة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، منددين بالفساد وتردى الأوضاع المعيشية الصعبة.واحتشد الليبيون في مصراتة عقب تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس، وفقا لما نقلته قناة العربية منذ قليل.فيما أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، بأن المتظاهرين فى العاصمة طرابلس، اعتلوا أسوار مبنى رئاسة حكومة الوفاق فى طريق السكة، فيما أكد الحرس لهم، بعدم وجود السراج أو أى من أعضاء المجلس الرئاسى فى المقر.ودخل المتظاهرون ضد الفساد وتردى المعيشة إلى ميدان الشهداء، وسط طرابلس قادمين من عدة أحياء فى المدينة، منها زاوية الدهمانى.