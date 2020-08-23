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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

15 لجنة مقابلات لاختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:34 م
الوطنية للتدريب
الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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شكلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ أمس السبت، 15 لجنة مقابلات شخصية لاختيار الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتستمر المقابلات لمدة 5 أيام متتالية.

تتألف كل لجنة من لجان المقابلات الشخصية من 3 أعضاء، الأول رئيس اللجنة ويكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيس هيئة أو رئيس جامعة، والعضوان الآخران أحدهما خبير في أحد المجالات العامة كالسياسة والقانون والموارد البشرية والمالية والإعلام، والثاني أحد العاملين بالأكاديمية، ويراعى في اختيار اللجنة الواحدة اختلاف التخصصات والخلفيات العلمية.

ويتم تقييم المتقدمين في ضوء معايير واضحة وثابتة لقياس شخصية المتقدم؛ فيتم قياس مهاراته القيادية والتحليلية وثقته بنفسه وقدرته على التعبير وعلى المرونة والتكيف وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرار؛ حيث يهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار.

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لمرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة هم 700 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا مرحلة اختبارات اللغة العربية والمعارف العامة والسمات الشخصية، وشهدت الدفعة الأولى من البرنامج تخرج 190 متدربا في 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا، ويهدف البرنامج منذ بدايته إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فعالية واحترافية؛ ليصبح لديهم دور فعال ويكونوا قادرين على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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