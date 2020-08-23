الأنبا ميخائيل يلقي عظة الأحد الأسبوعية

ألقى الأنبا ميخائيل أسقف كنائس منطقة القبة، اليوم، عظة الأحد الأسبوعية على قناة "on live" الفضائية.وهذه هي العظة الأولى لأساقفة الكنيسة بعظة الأحد عقب الاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم، والذي سبقه فترة صوم حوالي أسبوعين.وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأحد الأسبوعية عبر القنوات الفضائية، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع قرار المجمع المقدس بتعليق الصلوات والأنشطة الكنسية بالكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.