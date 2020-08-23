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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأسقفية تنتج فيلمًا عن «جون ويكلف» أبرز مصلحي الكنيسة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:44 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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أنتجت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اليوم، الجزء الثانى من فيلم "تاريخ الكنيسة الأسقفية فى العالم" وكيف بدأت والذى يتناول قصة جون ويكلف الراهب والأستاذ فى جامعة أكسفورد سنة 1300.

وتناول الفيلم علاقة جون ويكلف بالكتاب المقدس، حين اكتشف عجز المؤمنين عن فهم الأسس الإيمانية بسبب اللغة اللاتينية التى ترجم إليها الكتاب المقدس، حيث كانت تستخدم للصلاة فى كنيسة روما.

الفيلم كشف عن حرص ويكلف على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به، وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات، وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس فى الجامعة، وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كُثر فى كل أنحاء أوروبا.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.

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