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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم فاسدة فى حملة تموينية مكبرة بالفيوم (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:08 م
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
زينب علاء
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شنت مديرية تموين الفيوم، الأحد، حملة مكبّرة، بتوجيهات من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، ومحمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية، وعبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية، وعوض الرديني رئيس قسم الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية.

تمكنت الحملة من ضبط مطاعم تابعة لمركز سنورس بها لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لحوم أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محاضر بأرقام 18768، 18769، 18770 جنح سنورس وأخطرت النيابة التي باشرت سير التحقيقات.
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة

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