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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنقاذ مواطن والبحث عن 2 تحت أنقاض منزل طنطا المنهار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:33 م
أنقاض منزل طنطا المنهار
أنقاض منزل طنطا المنهار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أنقذ أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية، اليوم، مواطنا يدعى «وليد.أ»، وجار البحث عن ٢ بعد انهيار منزل عليهم بمنطقة حافظ وهبي في شارع طه الحكيم بالغربية منذ قليل.

من جانبه، انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برفقة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم.

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