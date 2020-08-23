إنقاذ مواطن والبحث عن 2 تحت أنقاض منزل طنطا المنهار

أنقذ أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية، اليوم، مواطنا يدعى «وليد.أ»، وجار البحث عن ٢ بعد انهيار منزل عليهم بمنطقة حافظ وهبي في شارع طه الحكيم بالغربية منذ قليل.من جانبه، انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برفقة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم.