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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل الحكم على 11 متهمًا في تعذيب شاب بالبحيرة لـ20 سبتمبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:43 م
محكمة
محكمة
البحيرة معوض هويدى
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قرّرت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة التاسعة)، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد السعدني وأكرم محمدين الفضلي، وسكرتارية محمود بلال، الأحد، تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 11 متهمًا في القضية رقم 9922 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بواقعة تقيد شابًا وتعذيبه لاتهامه بسرقة عنب من أحدي المزارع بنطاق مركز حوش عيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن من ضبط: سعيد.ع.ع، إبراهيم.ق.إ، محمود.ر.م، الشناوي.م.ا، أحمد.ع.س، عاصم.إ.ل، محمد.ع.م، وليد.ع.م، وليد.ف.ش، عبد الحليم.ر.م، عبد الحليم.ر.م، وذلك بعد تداول فيديوهات لمجموعة الأهالي علي مواقع التواصل الاجتماعى لقيامهم بتعذيب أحد الشباب في العقد الثالث من العمر وتجريده من ملابسه وربطه في عمود كهرباء لاتهامه بسرقة احدى مزارع العنب.

وتلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام عدد من اهالى قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بتعذيب "محمود.س.ع" 28 عامًا ويعمل عاملا زراعيا، مقيما بالقرية وتجريده من ملابسه تماما وتوثيقه على احد اعمدة الكهرباء واستخدام اسلحة بيضاء فى عمليات تعذيبه وارهابه واكراهه على التوقيع على إيصالات أمانه.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة حوش عيسى قيام المتهمين فى الواقعة بعمليات التعذيب لاتهامهم المجنى عليه بسرقة كميات من العنب بداخل مزرعة بقرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات يملكها "س.ع.ع" احد اهالى قرية المجنى عليه.

وقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 11 متهمًا من المتورطين فى الواقعة واحالتهم لنيابة حوش عيسى لمباشرة التحقيق، وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنايات مركز حوش عيسى.

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