فاطمة محمد علي طبيبة نفسية في «الآنسة فرح»

عبرت الفنانة فاطمة محمد علي، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الدرامي "الأنسة فرح" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة أسماء أبو اليزيد، مشيرة إلى أن التصوير مستمر بأحد الاستوديوهات في منطقة شبرامنت منذ فترة طويلة.وأوضحت فاطمة محمد علي - في تصريحات لـ"الدستور" اليوم - أنها تقدم شخصية "الدكتورة فيروز" وهي طبيبة نفسية، ومن خلالها تجتمع بكل أبطال العمل، مؤكدة أنها تنتظر عرض العمل خلال الفترة المقبلة.يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، فاطمة محمد علي؛ هبة عبدالعزيز، هدى مجدي، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندي ووائل فرج.