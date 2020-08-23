رئيس جامعة سوهاج يشارك في المنتدى الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي

شارك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في فعاليات المنتدى الإلكتروني الأول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينظمه نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وبمشاركة كل من الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور صابر حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير.وقال عزيز إن المنتدى تناول دور ورؤى مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها في التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وطرق التعامل معها والتغلب عليها، وكذلك الفرص التى يمكن استغلالها للنهوض بنظم التعليم والبحث العلمي في التعليم عن بعد والتحول الرقمي ورسم خارطة طريق مستقبلية للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار هذه المستجدات والتعاون بين الجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات الداعمة للتعليم كمؤسسة مصر الخير.وأوضح عزيز أن الجامعة استطاعت، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، استكمال المحاضرات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال توفير منصة إلكترونية لرفع أبحاث الطلاب لفرق النقل، والذي يبلغ عددهم ٣٦ ألفًا و٦٠٨ طلاب وطالبات، إلى جانب إعداد منصة للتسكين بالمدن الجامعية والتربية العسكرية، إضافة إلى تطبيق موقع خاص لتسهيل الرسوم الدراسية للطلاب، وأخرى للتأهيل التربوي.وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة اهتمت بتطوير البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة المعلومات بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة تقدر بنحو ١٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز قاعات إنترنت ومعامل كمبيوتر بسعة ٦٠٠ جهاز بمبنى مدرجات كلية التجارة، وتجهيز منصة للامتحانات الإلكترونية.وفي السياق ذاته ذكر رئيس الجامعة، أن تحديات مؤسسات التعليم العالي في الفترة القادمة ترتكز على دعم البنية التحتية والمعلوماتية، وتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى ضرورة اغتنام الفرص المتاحة التي تتمثل في دعم الدولة للتحول الرقمي، واهتمام القيادة السياسية بزيادة عدد المنصات التعليمية، وإتاحة التعامل بين الجامعات المصرية في التحول الرقمي للتعليم، لذلك اهتمت الجامعة بإنشاء فرع "تايكو" مركز الإبداع التكنولوجي، ومركزين لحضانات الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المراكز التي تدعم تنفيذ مشاريع ريادة الأعمال.