إصابة 10 في انقلاب سيارة بالبحيرة

استقبل مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم، 10 مصابين في حادث انقلاب سيارة على الكيلو 107 بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توناية»، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بالكيلو 107 الصحراوي اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن 10 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.والمصابون هم: «ملك عبد الرحمن عبد الصبور، 16 عامًا، معاذ عبد الرحمن عبد الصبور، 13 عامًا، أحلام عبد الرؤوف علي، 45 عامًا، يوسف علي حسن، 13 عامًا، فرح محمد عبد الرؤوف، 11 عامًا، عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف، 15 عامًا، محمد عبدالرؤوف علي، 13 عامًا، أميرة سيد عبد الجواد، 40 عامًا، عبير عبد الرؤوف علي، 48 عامًا، أشجان عبد الرؤوف علي، 53 عامًا» وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحررت المحضر اللازم؛ تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.