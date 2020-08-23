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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل البحريني يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:37 م
الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
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تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لسفير السعودية لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينينة - حيث نقل الأخير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنماء.

وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي تزداد رسوخًا في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية - السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق.

وأشاد بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حمايه أمن واستقرار المنطقة، منوهًا برؤيته الطموحة ومواقفه الحكيمة والداعمة لجهود التنمية والتطوير بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.

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