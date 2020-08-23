السودان: توافق على ورقة مسار دارفور وتعثر في الملف الأمني

انتهى وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد قيادات الجبهة الثورية برئاسة جبريل إبراهيم من مراجعة وتنقيح أوراق مسار دارفور والتي سبق أن تم الاتفاق حولها خلال الفترة الماضية.وأوضح ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي عقب الجلسة، التي عقدت بدولة جنوب السودان أن الأوراق التي تمت مراجعتها تتضمن قضايا العدالة الانتقالية والأرض ووقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي ليتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى والذي سيحدد موعده في جلسة ستعقد صباح الغد، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وقال مطوك إن التفاوض اكتمل حول معظم القضايا ما عدا قضية دمج القوات حيث يرى وفد الحكومة المفاوض أن يتم الدمج في مدى زمني أقصاه ٣٩ شهرا، واقترح وفد حركات الكفاح المسلح أن يتم الدمج على مدى ٧ سنوات.وأشار مطوك إلى أن الوساطة تسلمت المقترحين ودعت لعقد اجتماع مساء اليوم بمقر المفاوضات، على مستوى قيادات الوفود المتفاوضة، الوفد الحكومي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وقيادات وفود حركات الكفاح المسلح لحسم هذا الملف.