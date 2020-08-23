رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير 64 حديقة بزفتى وعمل دراسة لتجميل بحر شبين بالسنطة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:39 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته بتطوير وتجميل 64 حديقة بزفتى، وعمل الدراسة اللازمة لتجميل بحر شبين بالسنطة لتسهيل حركة المواطنين ورفع المخلفات الموجودة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الغربية بمدينة السنطة وزفتى.

بدأت الجولة بتفقد بحر شبين ومركز تدريب السنطة للتشييد والبناء، كما تفقد أيضًا مصرف سمتاي بالسنطة، وطالب بعمل معدية لخدمة الأهالي بالقرية لربط القرية بالمقابر وتسهيلًا على مواطني القرية.

وزار محافظ الغربية مدينة زفتى، وطالب بعمل سور حول الحديقة الموجودة بمدخل المدينة مع تطوير وتجميل جميع الحدائق الموجودة بالمدينة، بالإضافة إلى سرعة تطوير قناطر دهتورة وتجميلها بشكل حضاري وجمالي يليق بنهر النيل وأهميته.

وشدد الدكتور طارق رحمي بالمتابعة المستمرة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة والعمل على عدم تراكم أي إشغالات بالشوارع، والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع، وفي نهاية جولته تفقد شوارع مدينة طنطا وأمر بغلق كافيه لإشغاله الطريق واستغلاله جزءًا من الشارع لصالحه، وسحب 10 رخص لسيارات لمخالفتها ووقوفها صفًا ثانيًا وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وفتحي ندا ومصطفى أبوزيد أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة السنطة وزفتى.
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

موضوعات متعلقة

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

السيسي يوجه بتكريم شباب القضاة المتميزين.. وتجديد مجمع محاكم الجلاء

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

نجم الساعة

تجنبًا للاكتئاب.. خبراء يضعون «روشتة» الدعم النفسي للأطقم الطبية

منوعات

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن

أبرز أعراض نقص فيتامين B

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

نصبة شاى

صلاح السروي يناقش «حجم عائلي» لشريف عبدالمجيد الأربعاء المقبل

أحمد سمير سعد يناقش «لعب مع الكون» على «النيل الثقافية»

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية