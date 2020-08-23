المنتج محمد فوزي يرحب بإنتاج مسلسل عن طبيب الغلابة

رحب المنتج الكبير محمد فوزي، اليوم الأحد، بفكرة إنتاج مسلسل يتناول حياة الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة".وقال فوزي- في تصريحات صحفية- إنه بدأ بالفعل في دراسة فكرة المسلسل، خاصة أن الراحل مشالي ترك أثرًا عظيمًا في كل مصري، بل وفي كل عربي، لكونه جسد بشكل عملي معاني الرحمة والإنسانية.وأضاف فوزي أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة إنتاج المسلسل من جميع جوانبه، معربًا عن ثقته في نجاح العمل.وكانت الفنانة وفاء عامر، قد طالبت في وقت سابق اليوم بإنتاج عمل درامي يتناول قصة حياة طبيب الغلابة، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا داخل الوسط الفني وخارجه.