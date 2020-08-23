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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء فنلندا تتولى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببلادها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:42 م
رئيسة الوزراء الفنلندية
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين،
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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، توليها قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، وذلك عقب 8 أشهر من توليها رئاسة الوزارة كأصغر رئيسة وزراء في العالم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي -وهو أكبر حزب في فنلندا- انتخب مارين بالاجماع اليوم لتصبح ثاني امرأة تتولى قيادة الحزب في تاريخه.

وأضافت أن مارين (34 عامًا) ستخلف أنتي رين، الذي تولى قيادة الحزب منذ 2014، وتنحى من منصبه كرئيس للوزراء في ديسمبر الماضي عقب سلسلة من النزاعات السياسية الداخلية.

وتترأس مارين حكومة ائتلافية مكونة من 5 أحزاب تقودهم نساء، وتزامنت بداية توليها منصب رئاسة الوزراء مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، التي استطاعت أن تستحوذ من خلالها على ثقة واحترام الجميع، حيث بلغ إجمالي أعداد الوفيات بالفيروس في فنلندا 334 حالة فقط، فضلًا عن كونها ناشطة فيما يتعلق بالقضايا البيئية وحقوق المرأة.

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