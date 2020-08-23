وزيرا خارجية السودان والصين يبحثان تفعيل آليات التنسيق المشترك

نقل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الخرطوم ما شينمين، إلى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، رسالة خطية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء أكد على عمق العلاقات الثنائية، وثمّن دور الصين الداعم للسودان.وعبر السفير الصيني عن دعم بلاده لأولويات وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام والاستقرار.وأكد الجانبان أهمية تفعيل آليات التشاور والتنسيق المشترك دفعا لمزيد من التعاون في المجالات كافة.