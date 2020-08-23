وفاء عامر تطالب بإنتاج مسلسل عن طبيب الغلابة

طالبت الفنانة وفاء عامر، بإنتاج مسلسل يتناول قصة حياة الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.وقالت وفاء - في تصريحات صحفية -: "فكرة إنتاج مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي، تراودني منذ وفاته خلال الفترة الماضية، لما تحمله من أسمى معاني الرحمة والإنسانية، وهو من النماذج التي يجب إبرازها وتسليط الضوء عليها".وأضافت وفاء: "طرحت الفكرة اليوم عبر صفحتي على الفيسبوك، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المتابعين من داخل وخارج الوسط الفني"، مشيرة إلى أن المسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا حال تنفيذه، لأن قصة حياة الدكتور مشالي وما قدمه للبسطاء والغلابة ستظل محط اهتمام ومتابعة من كل الشعوب العربية.