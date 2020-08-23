بزيارة بيروت.. وزير الخارجية الكندي يبدأ أول رحلة له منذ ظهور «كورونا»

العالمية.. كما يلتقي مع ميشيل باشيليت، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وفي إيطاليا، يلتقي الوزير الكندي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.



وأخيرا، يتوجه شامبين إلى المملكة المتحدة للقاء نظيره البريطاني، دومينيك راب.



وقال: "مع دخولنا مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعزز كندا العلاقات مع الشركاء والمنظمات متعددة الأطراف".

أعلنت الخارجية الكندية اليوم الأحد توجه الوزير فرانسوا - فيليب شامبين، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، في وقت لاحق هذا الأسبوع في أول رحلة خارجية له منذ أشهر منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، والتي سيزور خلالها أيضا كلا من سويسرا وإيطاليا وبريطانيا.ويلتقي الوزير الكندي أثناء وجوده في بيروت، بالرئيس اللبناني، ميشال عون، ونظيره شربل وهبي.كما سيلتقي شامبين مع شركاء إنسانيين لبنانيين وكنديين ودوليين لمشاهدة أعمال التضامن مع الشعب اللبناني في أعقاب مأساة انفجار مرفأ بيروت.كما يسلط الضوء على دعم كندا المستمر للاستجابة الدولية للأزمة في لبنان، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية التي يطالب بها الشعب اللبناني، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.في سويسرا، يزور شامبين برن وجنيف للقاء نظيره إجناسيو كاسيس، وكذلك روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وتيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة