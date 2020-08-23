رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:59 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
وائل توفيق
طباعة
اقترح يحيى شكري سرحان على والده الفنان شكري سرحان أن يدون مذكراته قبل وفاته، ويكتبها بيده قدر المستطاع.

وحكى "يحيى" ابن الفنان الراحل شكري سرحان، في حواره لجريدة "العربي"1999، أن والده الفنان الراحل كان شخصية عرفت بالصمت والصبر الطويل، بلا ثرثرة، واختار لمذكراته اسم "خمسون عاما بين الفن والحياة".

وأشار إلى أنه بعد قيام شكري سرحان ببطولة فيلم "ابن النيل" التصق به اللقب طوال حياته.

وكتب "سرحان" عن ذلك في مذكراته: "أولى الخطوات التنفيذية في فيلم "ابن النيل" كانت حينما استعان المخرج يوسف شاهين بأحد الأساتذة الذين يتحدثون اللغة الصعيدية كأحد أبنائها، وكنا نجلس حوله مع السيدة فاتن حمامة، يحيى شاهين، فردوس محمد، واستمرت الجلسات مرات ومرات حتى استطعنا إلى حد كبير الإمساك باللهجة الصعيدية بشكل مقنع ليس فيه شيء من المبالغة أو الصنعة وسافرنا إلى قرية في الصعيد، وعشنا بها حوالي عشرين يوما نأكل مما يأكل أهلها ونعيش معهم الحياة على طبيعتها تماما، وأفادنا هذا فائدة كبيرة من حيث الاندماج وصدق الأداء التمثيلي أثناء التصوير، ونجح ابن النيل نجاحا كبيرا خاصة وزملائي فيه كانوا نخبة عظيمة من الأساتذة الكبار".

لم ينس شكري سرحان أن يذكر في مذكراته تبعات الفيلم، وتعليق المخرج يوسف شاهين عن أحد المشاهد التي قام بأدائها، فقد كان يجلس "سرحان" في قفص الاتهام في المحكمة، وانهمرت عليه الاتهامات التي تدينه من جانب وكيل النيابة "يا شكرى أنت أبدعت في أداء هذا المشهد مثل أعظم نجوم هوليود وأنا أمنحك أوسكار عن هذا المشهد التمثيلي".

وحكى الفنان شكري سرحان في مذكراته عن حضور الفنان جمال عبد الناصر لافتتاح فيلم "رد قلبي"، رفقة جميع أعضاء قيادة الثورة، وقال إن العرض الخاص للفيلم كان في سينما كايرو عام 1957، وكانت ابتسامة الرئيس جمال عبدالناصر صادقة، عندما تأثر بعرض الفيلم، وتساقطت دموعه، وعندما منح "عبدالناصر" وسام الجمهورية لـ"سرحان" في عيد العلم بجامعة القاهرة 1965، قال له: "لقد استطعت يا شكري أن تعبر بصدق ونجاح عن شخصية ابن مصر البار، ولن ننسى لك أبدًا فيلم رد قلبي".

موضوعات متعلقة

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يحسم الجدل: عقار قصر النيل المنهار ليس تراثيًا

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية

نصبة شاى

هوية