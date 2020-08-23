أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اقترح يحيى شكري سرحان على والده الفنان شكري سرحان أن يدون مذكراته قبل وفاته، ويكتبها بيده قدر المستطاع.وحكى "يحيى" ابن الفنان الراحل شكري سرحان، في حواره لجريدة "العربي"1999، أن والده الفنان الراحل كان شخصية عرفت بالصمت والصبر الطويل، بلا ثرثرة، واختار لمذكراته اسم "خمسون عاما بين الفن والحياة".وأشار إلى أنه بعد قيام شكري سرحان ببطولة فيلم "ابن النيل" التصق به اللقب طوال حياته.وكتب "سرحان" عن ذلك في مذكراته: "أولى الخطوات التنفيذية في فيلم "ابن النيل" كانت حينما استعان المخرج يوسف شاهين بأحد الأساتذة الذين يتحدثون اللغة الصعيدية كأحد أبنائها، وكنا نجلس حوله مع السيدة فاتن حمامة، يحيى شاهين، فردوس محمد، واستمرت الجلسات مرات ومرات حتى استطعنا إلى حد كبير الإمساك باللهجة الصعيدية بشكل مقنع ليس فيه شيء من المبالغة أو الصنعة وسافرنا إلى قرية في الصعيد، وعشنا بها حوالي عشرين يوما نأكل مما يأكل أهلها ونعيش معهم الحياة على طبيعتها تماما، وأفادنا هذا فائدة كبيرة من حيث الاندماج وصدق الأداء التمثيلي أثناء التصوير، ونجح ابن النيل نجاحا كبيرا خاصة وزملائي فيه كانوا نخبة عظيمة من الأساتذة الكبار".لم ينس شكري سرحان أن يذكر في مذكراته تبعات الفيلم، وتعليق المخرج يوسف شاهين عن أحد المشاهد التي قام بأدائها، فقد كان يجلس "سرحان" في قفص الاتهام في المحكمة، وانهمرت عليه الاتهامات التي تدينه من جانب وكيل النيابة "يا شكرى أنت أبدعت في أداء هذا المشهد مثل أعظم نجوم هوليود وأنا أمنحك أوسكار عن هذا المشهد التمثيلي".وحكى الفنان شكري سرحان في مذكراته عن حضور الفنان جمال عبد الناصر لافتتاح فيلم "رد قلبي"، رفقة جميع أعضاء قيادة الثورة، وقال إن العرض الخاص للفيلم كان في سينما كايرو عام 1957، وكانت ابتسامة الرئيس جمال عبدالناصر صادقة، عندما تأثر بعرض الفيلم، وتساقطت دموعه، وعندما منح "عبدالناصر" وسام الجمهورية لـ"سرحان" في عيد العلم بجامعة القاهرة 1965، قال له: "لقد استطعت يا شكري أن تعبر بصدق ونجاح عن شخصية ابن مصر البار، ولن ننسى لك أبدًا فيلم رد قلبي".