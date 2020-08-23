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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تغير الهيكل الطبيعي».. معارض تركي: يجب إعلان «جيرسون» منطقة كوارث

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
جيرسون منطقة كوارث
جيرسون منطقة كوارث
آية حسني
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طالب النائب بحزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، نجاتي تيغلي، اليوم الأحد، بإعلان مدينة جيرسون في شمال تركيا، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضانات كمنطقة كوارث.

وقال النائب المعارض في جيرسون، بعد كارثة الفيضانات التي حدثت في المدينة مساء أمس: «تغير الهيكل الطبيعي ونوعية المدينة. هذه منطقة كوارث طبيعية والناس في حالة يأس».

وأضاف تيغلي: «فقدت وسائل النقل والاتصالات مع ما يقرب من 120 قرية، فقدنا جنودنا ومواطنينا. الجسور المنهارة والطرق المدمرة والمركبات المدمرة والصخور المنبعثة من الجبال جعلت بعض المدن غير صالحة للسكنى».

وتابع: «الضرر كبير، والمواطن يريد أن يشعر بيد الدولة على كتفه، هناك معاناة كبيرة في المدينة. الناس يائسون. يجب على الدولة أن تعلن جيرسون منطقة منكوبة في أسرع وقت ممكن؛ يجب تعبئتها لتلبية الاحتياجات الصحية والمأوى والغذاء وجميع الاحتياجات الأخرى لشعبنا».

وقال: «لا ينبغي دفع مقابل للخدمات الصحية. يجب تكليف جيشنا المجيد وكل الموظفين العموميين لتلبية احتياجات تلك المنطقة، ويجب على الدولة دفع جميع الخسائر المالية، وتخفيف عواقب الأضرار ولو جزئيًّا، وتأجيل جميع ديون المواطن».

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