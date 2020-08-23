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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بحيرة يتحول لونها إلى الأرجواني (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:26 م
بحيرة يتحول لونها
بحيرة يتحول لونها إلى الأرجواني
أحلام عبدالرحمن
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عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو لبحيرة في باراجوي تحول لون مياهها إلى اللون الأرجواني.

وذكرت القناة أن عددًا من سكان مدينة ليمبيو في باراجواي احتجوا على تحول بحيرة "سيرو لاغون" المحلية إلى اللون الأرجواني، بسبب التلوث.

وكشفت نتائج قدمها مختبر متخصص في المنطقة، أن لون الماء يرجع إلى وجود المعادن الثقيلة، مثل الكروم والتي يشيع استخدامها في عملية دباغة جلود الحيوانات.

كما أشار أحد الموظفين في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، إلى أن مصنعًا لدباغة الجلود الواقعة بالقرب من البحيرة قد يكون مصدر تلوث المياه.

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