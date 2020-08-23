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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع ترميم القباب الأثرية بالبهنسا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:11 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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تابع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتطوير وترميم القباب الأثرية بمنطقة البهنسا بمركز بني مزار، للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذي يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب.

رافق المحافظ خلال جولته بالمنطقة العميد أنور عدلي، مدير المشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، الدكتور ثروت الأزهري مدير السياحة بالمحافظة، وسلامة زهران مدير عام آثار البهنسا.

وقال المحافظ إن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية، لاحتوائها على العديد من العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني وانتهاءً بالعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن المنطقة تستقبل زوارا من داخل مصر وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

من جانبه، أوضح العميد أنور عدلي، مدير مشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، أن أعمال المرحلة الأولي لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد 14 قبة، والتي بدأ العمل بها خلال شهر أغسطس وتنتهي خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

وتقع منطقة آثار البهنسا، على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من استُشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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