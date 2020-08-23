تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاتجار فى البشر بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارة منظمة للاتجار في البشر بقسم منشأة ناصر لجلسة 21 سبتمبر.والمتهمون بحسب ترتيبهم في أمر الإحالة (مصطفى.ر، طبيب بشري) و(إبراهيم.س دون عمل) و(سامح.ر، شريك في مقلي) و(رامي.س) و(خالد.ي) يعمل سكرتير طبيب و(أشرف.ي) نجار مسلح و(مصطفى.م) يعمل سواق و(مصطفى.ا) صاحب معرض سيارات.وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم (إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي) وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها آية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15% وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفى القاهرة الفاطمي وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية بلبل على التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليمنى الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية وهو أشرف أحمد وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليه إبراهيم محمد على التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليسرى الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق المبين بالتحقيقات.