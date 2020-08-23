تروسيكل لمواطن يعول 4 من أصحاب الإعاقة ببني سويف (صور)

قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، الأحد، إنها استجابت لأحد المواطنين الذي يعوّل 4 أبناء من أصحاب الإعاقة، وتم إعطائه تروسيكل يبلغ قيمته 23 ألفا و600 جنيه لمساعدته في إقامة مشروع لبيع الخضراوات، لكى يوفر دخلا ثابتا لأسرته ليتواكب مع الظروف المعيشية.أضافت أبوزيد، في تصريحات اليوم، أن المديرية فور علمها بشكوى المواطن شكّلت لجنة لبحث حالته والتواصل معه؛ لتحقيق رغبته في الحصول على مشروع تروسيكل لبيع الخضار، لتسجله المديرية ببرنامج تكافل وكرامة؛ تنفيذًا لخطة الدولة 2030؛ لمساندة كافة شرائح المجتمع الأولى بالرعاية والتقليل من نسب الفقر والبطالة.وأكدت وكيل تضامن بني سويف أنه بعد تأكد اللجنة من صدق المواطن، تم التوجيه بسرعة لاستيفاء كافة إجراءات التراخيص الخاصة بالمركبة مع إدارة المرور.