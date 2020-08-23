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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بعد طول غياب».. افتتاح المحميات الطبيعية بجميع المحافظات اليوم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:27 م
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
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افتتحت وزارة البيئة، اليوم الأحد، كل المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية، بعد مرور فترة كبيرة من غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن الوزارة عملت الفترة الماضية على تطوير المحميات بشكل يتناسب مع متطلبات التشغيل من حيث البنية التحتية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية الخاصة بحماية المحميات الطبيعية وضعت عدة شروط ومعايير صارمة لتحقيق تعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي وكذلك وزارة المخلفات الطبية.

وأردف رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم تخفيف كثافة الزوار فى الأماكن التى تستقبل عددا كبيرا من الزوار من حيث تحديد أعداد الزوار، من أجل تحقيق أكبر درجة من السلامة للزوار، موضحًا أن أكثر المحميات التى عليها نسبة إقبال كبيرة محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومحميات المنطقة المركزية بالقاهرة مثل وادي دجلة، ومحميات الفيوم، والتي تعد أكبر مقاصد مزارات فى مصر.

وطالب محمد سالم، المواطنين بالالتزام الشديد بالمعايير والإجراءات الوقائية أثناء التعاملات، طبقا للتعليمات الصادرة من أجهزة الدولة المعنية حتى تتم السيطرة الشاملة وتجنب وقوع أي إصابات.

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