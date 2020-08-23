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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة في منشأة القناطر بالجيزة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:56 م
ضبط 4 متهمين بسرقة
ضبط 4 متهمين بسرقة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة، من تحديد مرتكبي واقعة سرقة عطاء بالوعة، وهم 4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية" وتم ضبطهم، وبحوزتهم (عربة كارو المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام).

يأتي ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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