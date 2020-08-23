ضبط 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة في منشأة القناطر بالجيزة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:56 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة، من تحديد مرتكبي واقعة سرقة عطاء بالوعة، وهم 4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية" وتم ضبطهم، وبحوزتهم (عربة كارو المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام).
يأتي ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
يأتي ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.