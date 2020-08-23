ضبط 4 متهمين بسرقة غطاء بالوعة في منشأة القناطر بالجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة الجيزة، من تحديد مرتكبي واقعة سرقة عطاء بالوعة، وهم 4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية" وتم ضبطهم، وبحوزتهم (عربة كارو المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام).يأتي ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا فيديو يظهر خلاله قيام 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.