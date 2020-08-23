وزير الأوقاف: تنفيذ فوري لتوجيهات الرئيس بالتعامل مع أموال الوقف

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا، اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.من جانب آخر، وفي إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.