تفاصيل مصرع طالب ثانوي على يد عاطل في مشاجرة بالبساتين
الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:47 م
هدير مصطفىطباعة
تمكنت الأجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، من كشف ملابسات قيام عامل بقتل طالب ثانوى، إثر مشادة كلامية تطورة إلى مشاجرة بالأيدي، وطعن المتهم المجني عليه خلالها بزجاجة، فى منطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
وتبين أن الجثة لطالب عمره 16 سنة، وبه آثار طعنات بالجسد، وبعمل التحريات دلت على أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بسبب وقوف الطالب وزميلته أسفل عقار بمنطقة لفترة طويلة واستفز ذلك أحد السكان.
فخرج الساكن وقال له: "امشي من هنا إحنا عندنا بنات مايصحش يشوفوا المناظر دي" وقام المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب، ولقى مصرعة متأثرا بإصاباته.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه طعنة فى الصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، ويدعى أدهم أشرف، ومقيم بالبساتين، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
وتبين أن الجثة لطالب عمره 16 سنة، وبه آثار طعنات بالجسد، وبعمل التحريات دلت على أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بسبب وقوف الطالب وزميلته أسفل عقار بمنطقة لفترة طويلة واستفز ذلك أحد السكان.
فخرج الساكن وقال له: "امشي من هنا إحنا عندنا بنات مايصحش يشوفوا المناظر دي" وقام المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب، ولقى مصرعة متأثرا بإصاباته.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه طعنة فى الصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، ويدعى أدهم أشرف، ومقيم بالبساتين، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.