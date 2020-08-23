الجندي: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزًا من تفكير الرئيس السيسي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الداعية والعالم والشيخ، موجهًا التحية للرئيس السيسي على هذه الأولويات التي أمر بها في تكوين الداعية عن اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الأوقاف.وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه بين مسئوليات السياسة الخارجية والأحداث في جميع الدول المحيطة، والتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفيروس كورونا، والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي الكامل لمصر، وإنشاء الطرق ومد خطوط السكة الحديد، والاهتمام بالمرفق الصحي، نجد اهتمامًا من الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني، والارتقاء بالمصنع للخطاب وهو الداعية أو الشيخ.وتابع: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزًا من تفكير سيادة الرئيس لا بد أن نحمد الله على ذلك، لأن هذا الموضوع خطير للغاية، وأننا في تحدٍّ صعب، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني لم يتطور إطلاقًا، ولم يبذل مجهودًا على قدر التحديات في الخطاب الديني، وأعلم أن الأزهر ووزير الأوقاف ودار الإفتاء يحاولون التطوير، ولكن عندما نجد في ظل تلك الأحداث العالمية أن الرئيس السيسي يأخذ من وقت إدارة الدولة وتخصيصه لتطوير الشيوخ والعلماء وأسلوب الأداء الديني.