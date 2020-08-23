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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12 مبادرة لمواجهة الإساءات الجنسية ضد الأطفال بسوهاج

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:45 م
مبادرة لمواجهة الإساءات
مبادرة لمواجهة الإساءات الجنسية
مصطفى علم الدين
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دشنت جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع هيئة "بلان انترناشيونال إيجيبت" والمعنية بتدعيم حقوق الطفل وحق الفتيات في المساواة، اليوم الأحد، 12 مبادرة مجتمعية لمواجهة الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال.

شهد تدشين المبادرات التي جرت بمركز إعداد القادة بسوهاج ضمن مشروع "دعم حقوق الطفل في صعيد مصر" 120 طفلًا، في 6 مجتمعات هي "بنهو، والسوالم بمركز طهطا، والسلاموني والصوامعة شرق بمركز أخميم، والفراسية وبني واصل بمركز ساقلته".

من جانبه قال المهندس علي مبارك، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، إن المبادرات التي جرى تدشينها منها "احميها بلاش تأذيها، واحميني ما زلت طفل لا تؤذيني، لا للختان، لا لزواج الأطفال، لا للزواج المبكر"، وغير ذلك من المبادرات الخاصة بمواجهة الإساءات الجنسية ضد الأطفال.

وأضاف "مبارك" أن الأطفال الذين شهدوا تدشين المبادرات أصبحوا أكثر وعيًا من غيرهم، وأنه جرى تدريبهم على نشر تلك المبادرات في مجتمعاتهم التي يقيمون بها، لمواجهة الإساءات الجنسية التي قد يتعرضوا لها.

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