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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:27 م
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محطتي الصرف الصحي بقريتي أبشاق الغزال وشلقام بمركز بني مزار، بتكلفة تصل إلى 113 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال جولته بالمحطتين إسماعيل الفحام رئيس المركز والمهندسة إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وقال المحافظ: إن من أبرز الملفات التي يعمل عليها منذ توليه العمل كمحافظ للمنيا دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34%، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى، ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى، وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التي تواجه المواطنين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.

كما وجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقا للجدول الزمني المحدد وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطتين ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل تنفيذ المشروعين والموقف التنفيذي الحالي وتلافي الملاحظات، وتشغيله في أقرب وقت.

وأوضحت رئيس الهيئة أن المشروعين ضمن الأعمال الجاري تنفيذها لإنجاز 11 مشروع صرف صحي مستهدف نهوها منتصف العام القادم، وهي صرف صحي (إتليدم – كدوان – آبا البلد – إبشاق الغزال – شلقام – منشأة عبد الله – طنبدي – ابوان – بردنوها – بهدال – غرب المنيا).
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي
113 مليونًا تكلفة تنفيذ محطتين للصرف الصحي في المنيا (صور)
اللواء أسامة القاضي

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