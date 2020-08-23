تأهيل وتبطين الترع بتكلفة 368 مليون جنيه ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إنه جار تنفيذ 5 مشروعات تأهيل وتبطين الترع، والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية باعتماد يزيد على 368 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى ما تم تبطينه 69٫2 كيلو متر من إجمالي 191 كيلومتر مستهدفة بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب الـ40%.وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لترشيد الفاقد وضمان وصول مياه الري لنهايات الترع، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتشمل ترعة عمار القبلية وفروعها، وترعة الشراهنة البحرية وفروعها، ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة فرع البرقي القبلي وفرع المهندس الشرقي والغربي، وترع وفروع باقي هندسة ري ببا.وأشار غنيم إلى أهمية المشروع القومي الذي تتبناه القيادة السياسية، حيث يستهدف المشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى.مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون المتواصل بين أجهزة المحافظة ومسئولى قطاع الرى لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة التى تعود بالنفع على المواطنين.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس جمال عبد الفتاح الباز، وكيل الوزارة، وتضمن الإشارة إلى استمرار العمل في المشروع، والذي يتضمن أعمال تكاسي وتدبيش وتبطين خراساني، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من هدر النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسية وفروعها، بجانب المساهمة فى تحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تقليل تكليفات الصيانة وأعمال التطهير الدورية للترع.ووجه محافظ بنى سويف بإعداد تقارير بصفة دورية ومستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع من نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشددًا على على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.وأوضح المهندس جمال عبد الفتاح، وكيل الوزارة أن نسب تنفيذ المشروع تعتبر جيدة جدا، وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن باقي العمليات التي وفرت لها الدولة الاعتمادات اللازمة جار طرحها وإسنادها للمقاولين، حيث تبلغ حوالي 100 كم أخرى ليصل إجمالي العمليات المدرجة في خطة الدولة بدائرة المحافظة إلى 290 كم.