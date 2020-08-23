الخارجية اليمنية تحذر من استمرار تلاعب «الحوثي» بخزان صافر

حذر محمد الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، اليوم، من استمرار تلاعب ميليشيا "الحوثي" بملف خزان صافر.وشدد وزير الخارجية اليمني، في بيان نقلته قناة «العربية»، على أهمية الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، لاحتواء الأزمة اليمنية.وفي وقت سابق، ذكر "الحضرمي" أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى حرص حكومة بلاده على تنفيذ جميع بنود الاتفاق، من أجل لملمة الجهود والتصدي للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن، وكخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل.