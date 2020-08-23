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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقي لمقاولي التشييد»: الرئيس السيسي أنقذ العمالة المؤقتة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:47 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع التشييد والبناء "المقاولات" من القطاعات التي يمكن أن تستوعب أكبر عدد العمالة، لأن مصر تقوم بمشروعات تنموية كبرى، تستوعب قدرًا كبيرًا منها من خلال العمل بالمشروع القومي للطرق، والبنية التحتية، ومشروع المليون وحدة سكنية وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى أن قطاع المقاولات يتبعه نحو 100 حرفة وصناعة من العمالة المصرية، وساهمت فى دوران عجلة الاقتصاد وتنمية الدولة.

أكد المهندس "عبدالعزيز"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة ٢٠٢٠ لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه، حيث يرجع ذلك لأهميته وحجم العمالة الكبيرة التي تستفيد منه.

وأضاف "رئيس الاتحاد الإفريقي" أن قطاع المقاولات يستوعب أكبر عدد من العائدين من الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن التقديرات المتوسطة لعدد العمالة بقطاع المقاولات يشير إلى 10 ملايين عامل ما بين العمالة المباشرة وغير المنتظمة.

أوضح "عبدالعزيز" أن العمالة المؤقتة بلا شك قد تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ولكن سريعًا قامت الدولة بمساندة العمالة في قطاعات التشييد والبناء، وهو ما ساهم في ثبات القطاع وقوته في أصعب الأوقات والظروف التي مرت بمصر.

أضاف أن قطاع التشييد يعد هو الأكثر جذبًا وتحقيقًا للنمو الاقتصادي، وهو ما يعني استمرار مزيد من الدعم للعمالة باعتبارها قوام منظومة القطاع، من خلال تضافر الجهود للجهات المعنية لمساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة في الوقت الراهن.

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