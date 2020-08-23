محافظ المنيا يوجه بإنشاء حائط ساند بجانب البحر اليوسفي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مديرية الري والموارد المائية، بالبدء في الأعمال الخاصة بإنشاء حائط ساند بطول 90 مترًا بجانب البحر اليوسفي، وذلك كنوع من الحماية لأحد الطرق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المحافظة.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأحد الطرق التابعة لمركز بني مزار، والتي تخدم عددًا من القرى بالمركز، وهي قرى (السلسلة- المتوكلين– قرية سبع- وأبوحيار– التحرير- نجع عطية– نجع البحاروة).والتقى المحافظ خلال تفقده للطريق بعدد من المواطنين، الذين طالبوا بعمل تكسية حجرية لجسر البحر اليوسفي، حماية لأرواحهم، وزراعاتهم.وأجرى المحافظ ومرافقوه معاينة على الطبيعة للطريق، واستمع إلى عدة مقترحات لحل المشكلة، حيث وجه على الفور مديرية الري والوحدة المحلية بالبدء في الأعمال، استجابة لشكاوى الأهالي.يذكر أن محافظ المنيا قام بجولة اليوم داخل مركز بني مزار، حيث تفقد عدد من لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة، كما تابع عملية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.