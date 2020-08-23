الخارجية الأمريكية: «بومبيو» في الشرق الأوسط لبحث سلوك إيران الخبيث

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، عن جولة سياسية لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان وإسرائيل والإمارات والبحرين.وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته قناة «العربية»، أن جولة بومبيو في المنطقة ستبحث سلوك إيران "الخبيث" في المنطقة.وكانت قد ذكرت وكالة "رويترز" أن بومبيو يعتزم زيارة إسرائيل يوم الاثنين، ثم سيتوجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يجري بومبيو مباحثات تركز على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات وقضايا أخرى، مثل إيران والصين.وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن خيبة أمل الولايات المتحدة من عدم دعم أطراف الاتفاق النووي والدول الأعضاء بمجلس الأمن دعوتها إلى تفعيل العقوبات الأممية السابقة على إيران.