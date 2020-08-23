وزير يمنى يكشف سبب تجنيد الأطفال والمهاجرين الأفارقة فى صفوف الحوثيين

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، عن أسباب قيام ميليشيا الحوثي بالزج بالأطفال اليمنيين والمهاجرين الأفارقة في المعارك التي تشهدها جبهات القتال مؤخرا.وقال الوزير فى تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن لجوء ميليشيا الحوثي لتجنيد الأطفال والأفارقة هو مؤشر على الرفض المتصاعد لها من قبل الشعب اليمني في القتال معها.وأضاف عسكر: "ميليشيات الحوثي تستفيد من غياب المجتمع الدولي في حماية الطفولة وحماية المهاجرين الأفارقة وتقوم باستغلالهم والزج بهم في جبهات القتال".