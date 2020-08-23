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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:41 م
طلبات التصالح
طلبات التصالح
المنيا ـ على حسين
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شهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ومن ناحيته تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، حيث اطمأن على سير العمل، يرافقه إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار.

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اليوم، إقبالا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

أكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المحافظ، المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن 15 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، ومن لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن فعليه التقدم، مصحوبا بسداد 25% من قيمة التصالح، وذلك حتى 30 سبتمبر، حيث يجرى تسليم كل الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
طلبات التصالح
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
طلبات التصالح
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
طلبات التصالح
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)
إقبال على طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمنيا (صور)

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