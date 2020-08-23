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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع مراجعة تراخيص البناء بالمراغة (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:30 م
مراجعة تراخيص البناء
مراجعة تراخيص البناء بالمراغة
محمود عبد العال
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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج عددًا من المنشآت والمباني بنطاق مدينة المراغة ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

رافقه خلال الجولة اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان بسوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وحازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة المراغة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ- في بيان اليوم الأحد- أن اللجنة قامت بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المراغة للتأكد من مطابقة أعمال البناء بالعقارات التي يجري تنفيذها للاشتراطات البنائية، ومراجعة الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمباني فى حالة الانتهاء منها.

ولفت إلى أن اللجنة تنعقد مرة كل أسبوع على الأقل تحت إشراف المحافظ لمباشرة مهامها، مع دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وعرض القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة على السيد المحافظ لاعتمادها.

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