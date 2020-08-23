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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر تحتفل بعيد انتقال العذراء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:40 م
كنيسة الملاك ميخائيل
كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر
جرجس صفوت
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احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بمركز السواقي بمحافظة الأقصر، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد.

وترأس صلاة القداس الإلهي الأب يوسف إقلاديوس، وشاركه بالصلاة الأب ملاك ناجي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد الاجتماعي.

وألقي الأب يوسف كلمة العظة، والتي تتضمن تأمل حول السلام الملائكي، واختتمت صلاة القداس الإلهي بتطواف السيدة العذراء.

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