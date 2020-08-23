كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر تحتفل بعيد انتقال العذراء

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بمركز السواقي بمحافظة الأقصر، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد.وترأس صلاة القداس الإلهي الأب يوسف إقلاديوس، وشاركه بالصلاة الأب ملاك ناجي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد الاجتماعي.وألقي الأب يوسف كلمة العظة، والتي تتضمن تأمل حول السلام الملائكي، واختتمت صلاة القداس الإلهي بتطواف السيدة العذراء.