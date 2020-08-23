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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

628 طالبًا يسجلون رغباتهم فى معامل تنسيق جامعة عين شمس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:41 م
معامل تنسيق جامعة
معامل تنسيق جامعة عين شمس
إسراء جمال
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شهدت مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس إقبالا من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، والتى بدأت أمس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من الشهر الجارى، وذلك فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتفادى تكدس الطلاب، والحفاظ على سلامتهم وأولياء أمورهم وكافة العاملين بالتنسيق.

واستقبلت مكاتب التنسيق، اليوم، ٦٢٨ طالبا وطالبة، حيث توافد ما يقرب من ٢٠١ طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، و١٨٩ طالبا وطالبة على معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب، بينما استقبلت كلية الهندسة ١٢٥ طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، فيما توافد ٥٧ طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بها ٥٦ طالبا وطالبة.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات اليوم إقبالا كثيفا ومنظما من إدارة الكلية والمشرفين على المعامل لتفادى التكدسات، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الوقائية ضد ڤيروس كورونا، من خلال ٣ معامل بطاقة ١٠٠ جهاز حاسب آلى.

كما توافد الطلاب اليوم على معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بالجامعة، والذى شهد إقبالا مكثفا من الطلاب لتسجيل رغباتهم فى ظل اهتمام كبير من إدارة الكلية بتوفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، مع الحرص على التباعد والتعقيم المستمر للمعامل والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وفى كلية الهندسة، توافد الطلاب لليوم الثانى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير كافة مستلزمات التعقيم داخل المعامل، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، كما اهتم مرشدو المعامل بتقديم الإرشادات، بحيث تتم عملية تسجيل الرغبات بصورة منتظمة بشكل كامل.

بينما شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات إقبالا متوسطا من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، حيث توافد الطلاب على معامل كلية البنات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالكلية، والتأكيد على توفير الكمامات والمواد المطهرة، وتعقيم المعامل بشكل دوري، وتوجيه الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولليوم الثانى على التوالى، استمر مكتب تنسيق كلية الزراعة بالجامعة في استقبال طلبة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

وأشارت د. منال السيد إلى أن مكتب تنسيق كلية الزراعة يفتح أبوابه للطلاب حتى الساعة الرابعة مساء، لافتا إلى أن مكتب التنسيق لن يغلق إلا بعد الانتهاء من كل المتقدمين حتى لو تم انتهاء الوقت الرسمى لإغلاق مكتب التنسيق، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب ومراعاة لظروف السفر، لأن هناك الكثير من الطلاب يأتون من مدن وقرى بعيدة.

وخصصت الجامعة ١٣ معملا موزعة على ٥ مقرات لمكاتب التنسيق فى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والهندسة والزراعة والبنات لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم.

واهتمت إدارة الكليات بتوفير بنرات وتوزيع بروشورات على الطلاب لتسهيل عملية تسجيل الرغبات، كما تم وضع شاشات LCD تذاع عليها النصائح والإرشادات الوقائية المتخذة ضد ڤيروس كورونا المستجد، تسهيلا لعملية تسجيل الرغبات للطلاب من ذوى الهمم وذويهم.

وحرصت مكاتب التنسيق على توفير كافة سبل الراحة المساعدة لتسهيل تسجيل رغباتهم، حيث وفرت الكليات عددا من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلاب هذا العام بما يليق بمكانة جامعة عين شمس.

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